«Предстоит серьезная борьба»: политолог объяснил смысл «победной» речи Трампа

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Президент США Дональд Трамп не признает своего поражения и продолжает настаивать на победе для того, чтобы помочь лидировать на выборах 2024 года своей дочери, Иванке Трамп. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Несмотря на уже очевидное поражение, Дональд Трамп продолжает вести себя как победитель и даже планирует выступить с победной речью в штате Джорджия, где верх одержал его соперник Джо Байден.

— На самом деле Трамп уже не надеется на то, что его признают победителем, — считает Марков. — Он уже дал команду, идет передача дел новой администрации. Его план другой: он надеется одержать верх в 2024 году. Либо, если не получится, сделать президентом Иванку. Он хочет, чтобы она баллотировалась, но для этого ему необходимо сохранить лидерство республиканской партии, продемонстрировать готовность сражаться и не признавать поражение, которое, как считает действующий лидер Штатов, сфальсифицировано.

Марков отметил, что среди республиканцев 80 процентов избирателей поддерживают Трампа. А вот среди руководства партии ситуация немного другая: меньше половины элиты находится на стороне президента.

— Это проявилось в том, что конгрессмены, сенаторы проголосовали за преодоление вето Трампа по проекту оборонного бюджета, — сказал эксперт. — Глобалистские элиты прекрасно понимают опасность повестки и попытаются сделать все возможное, чтобы не дать баллотироваться и победить действующему президенту, так что борьба ему предстоит серьезная. Получится или нет — покажет время.

Конечно, Трамп хотел бы баллотироваться сам, но, если не позволят здоровье или обстоятельства, ставка будет сделана на Иванку. К сожалению, как заметил политолог, прошедшие выборы показали, что для победы недостаточно быть популярным среди избирателей:

— На честных выборах Трамп бы победил, но команда Байдена силой украла у него победу, запугала. По сути, она погрузила крупные города в хаос, угрожая сторонникам действующего президента гражданской войной. То же может произойти и в случае, если стать лидером страны захочет Иванка.

Марков считает, что дочери президента либо просто не дадут победить, либо заставят ее отказаться от риторики отца, что в принципе будет не так сложно: и Иванка, и ее супруг Джаред Кушнер не близки к патриотической популистской повестке Трампа — если бы действующий глава США не был республиканцем, они, вероятнее всего, стали бы демократами.

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