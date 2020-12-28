Китай лишит США статуса мировой державы через пять лет

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США не хотят терять определяющую роль в мировой политике и экономике, потому они будут стараться затормозить развитие Китая с помощью санкционного давления. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Британский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) опубликовал отчет, в котором говорится, что Китай обгонит Штаты и станет крупнейшей мировой экономикой на пять лет раньше, чем предполагалось, — к 2028 году.

— Аналитические агентства приводят разные цифры: одни говорят, что Китай станет первым к 2028 году, другие — к 2030-му. Но практически все сходятся во мнении о том, что если страна сохранит нынешние темпы развития, то ее первенство фактически неизбежно. На самом деле по ряду показателей страна и так уже вплотную приблизилась к своему главному конкуренту, а по объемам строительства даже обошла, что очень тревожит американцев. Мало того что Китай может получить экономическое доминирование, так он будет претендовать и на военное первенство. По мере развития технологий улучшается и качество вооружений. Соответственно, следующий шаг — претензия на долю политического веса, тогда как США уже привыкли занимать здесь определяющую роль, — отметил Коренев.

Штаты, по словам экономиста, всеми силами пытаются замедлить развитие Китая: в ход идут введение торговых пошлин, ограничение на высокие технологии, санкционное давление:

— Свои действия американцы объясняют двойным назначением китайских технологий. Но даже лопата может быть двойного назначения — ей можно копать картошку, а можно и ударить по голове. Так что страну постоянно обвиняют и в промышленном шпионаже, и в недобросовестном использовании технологий. Но причина всех этих заявлений одна — нежелание США расставаться с лидирующими позициями.

Остановить развитие Китая практически невозможно, однако его можно затормозить. Главным «тормозом», по словам экономиста, конечно, выступают Штаты. Ситуация может усугубиться в случае, если страна убедит остальной мир в необходимости продолжения санкционной политики:

— Другим фактором могут стать форс-мажорные ситуации, проходящие «черными лебедями», как пандемия коронавируса, предсказать которую было невозможно. Если появится новый вирус, он, разумеется, затормозит всю экономику мира, но Китай — особенно сильно. Третьей проблемой может стать сама структура экономики страны. В последние годы она развивалась быстрыми темпами, что привело к внутреннему перегреву. Сейчас необходимо менять ее структуру, ориентируясь меньше на внешние рынки, но больше — на внутренние, развивая не только прибрежные территории, но и центральные, западные.

Экономист заключил, что сегодня перед Китаем стоит множество значимых задач. Если стране удастся их решить, подстроить экономику под постоянно меняющиеся условия, тогда у нее есть все шансы обойти американцев.

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