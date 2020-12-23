России предрекли новые войны и роль главного врага США

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При Джо Байдене Россия может быть втянута в крупные военные конфликты и стать новым главным врагом США. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политический аналитик Александр Асафов.

Первые полгода своего правления Байден, вероятнее всего, будет сосредоточен на внутриполитических событиях, а также на восстановлении влияния Штатов в Европе. После, как предположил Асафов, фокус американского президента сместится на внешнюю политику:

— Это вообще очень типично для американцев — решать собственные внутриполитические конфликты за пределами своих границ, развязывая войны, устраивая торговые конфликты, занимаясь политическим давлением. Так они переключают внимание общества с проблем страны на внешние события. Говорить, что Байден уйдет во внутреннюю повестку, начав решать вопросы здравоохранения, столкновения BLM и избирателей (Дональда — прим. «ВМ») Трампа, не приходится. Уверен, США продолжат противостояние с главными геополитическими оппонентами, которыми являются Россия и Китай.

Вопрос, по мнению Асафова, лишь в том, кого Байден выберет на роль не оппонента, а врага. Для Трампа таким врагом был Иран, ранее — Северная Корея:

— Теперь, вероятно, это место займет либо Россия, либо Турция — это можно заключить исходя из последних действий американцев. Следующий шаг Байдена — восстановление влияния, утраченного Трампом, на европейском пространстве. Учитывая логику страны в стремлении к повсеместному доминированию, Штаты сосредоточатся на возвращении себе роли мирового гегемона. При предшественнике Байдена она во многом была утрачена из-за того, что Трамп как раз хотел заниматься внутренней повесткой, в том числе экономикой. Только при этом лидере не случилось новых войн.

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Асафов считает, что новые военные конфликты при правлении Байдена практически неизбежны, и в них обязательно втянут Россию:

— Полагаю, Штаты могут усилить применение военных компонентов на пространстве Ближнего Востока, а учитывая нахождение наших военных на территории Сирии, вполне вероятны конфликты вокруг американской базы в регионе. Обострения ситуации можно ждать и в Венесуэле, по ряду других близких нам направлений. Пока крайне сложно предположить, за счет чего Байден начнет возвращать американское доминирование, но не исключены также и конфликты вокруг российских границ, новые развороты вокруг старых проблем, вроде внутреннего конфликта на Украине.

Аналитик заключил, что, несмотря на то, что с учетом сложной эпидемиологической обстановки, перегрузки системы здравоохранения, протестных настроений, было бы более логичным сосредоточение внимания правительства на решении этих проблем, однако более вероятной кажется попытка властей переключить внимание общества на внешние конфликты.

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