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Мелания Трамп обратилась с прощальным посланием к американцам
Мелания Трамп заявила, что скорбит об умерших во время пандемии и напомнила американцам, что каждая жизнь драгоценна / Фото: instagram.com/flotus

Мелания Трамп обратилась с прощальным посланием к американцам

Юлия Курганова

В мире

Первая леди Соединенных Штатов, жена действующего президента Мелания Трамп обратилась к гражданам с прощальным посланием, так как скоро она покинет Белый дом. Текст опубликован на официальном сайте Белого дома.

— Последние четыре года были незабываемыми. Теперь, когда мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых остались в моем сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости, — заявила первая леди.

Она вспомнила о военнослужащих, которых назвала героями, и стоящих на страже правопорядка сотрудниках полиции, рассказала о встречах с детьми и врачами, которые лечили малышей.

Мелания Трамп поблагодарила медсестер, врачей, медицинских сотрудников и всех, кто работает, спасая жизни людей. Она сказала, что скорбит об умерших во время пандемии коронавируса и напомнила, что каждая жизнь драгоценна.

Также супруга президента попросила американцев использовать любую возможность, чтобы проявить уважение к другим людям, обрести хорошие привычки, выбрать любовь вместо ненависти и мир вместо насилия.

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