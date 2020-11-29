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Мелания Трамп напишет мемуары о своей жизни в качестве первой леди
Фото: facebook.com/The White House

Мелания Трамп напишет мемуары о своей жизни в качестве первой леди

Юлия Ямпольская

В мире

Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания захотела написать мемуары о своей жизни в качестве первой леди страны. Об этом в воскресенье, 29 ноября, пишет Page Six со ссылкой на источники.

Уточняется, что с помощью книги супруга главы американского государства смогла бы получить самостоятельный доход. Сам Дональд Трамп, как говорится в материале, поддерживает ее желание.

— Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать, — отметил один из источников.

Ранее СМИ сообщили о планах Мелании Трамп подать на развод.

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