Блок бесплатных курсов по кибербезопасности подготовили для москвичей

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Центр «Моя карьера» открывает блок занятий для жителей столицы по кибербезопасности. Об этом в среду, 20 января, рассказали в пресс-службе Департамента социальной защиты населения Москвы.

— В ответ на современные требования безопасности информации во время дистанционной работы в центре «Моя карьера» запускается новый блок занятий по кибербезопасности, который стартует 27 января, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что занятия пройдут в онлайн-формате 27 и 29 января. В рамках занятий москвичи познакомятся с терминами «спам» и «фишинг». Также на вебинаре расскажут о возможных мерах безопасности в Сети и с видами вредоносного программного обеспечения.

Участники смогут научиться эффективнее защищать свои гаджеты от уловок хакеров и грамотно работать с обновлениями и ссылками, передает агентство городских новостей «Москва».

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