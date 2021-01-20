Специалисты Роскачества дали советы по выбору обогревателей для дома

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Эксперты Роскачества порекомендовали при выборе обогревателей для дома ориентироваться на инфракрасные, масляные и конвекторные обогреватели или тепловентиляты. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, инфракрасные обогреватели работают за счет излучения инфракрасных лучей от стеклянных трубок, внутри которых находятся нагревательные элементы. При этом такие приборы греют не воздух, а поверхности вещей, на которые попадают лучи. Их лучше всего размещать под потолком.

Масляной обогреватель разогревает минеральное масло электрической спиралью и отдает тепло на металлический корпус. Он не требует какого-либо монтажа, не сушит воздух и прост в использовании. Среди недостатков — медленный прогрев помещения, высокий расход электроэнергии.

Конвекторные обогреватели работают за счет нагревательного элемента, который и прогревает проходящий через прибор холодный воздух. Такие приборы бесшумны и не нагреваются, они потребляют небольшое количество энергии и равномерно прогревают помещения.

Тепловентиляторы распространяют теплый воздух с помощью вращения лопастей. Они не предназначены для круглосуточного поддержания тепла. Такие приборы очень шумные, при попадании в них пыли возможен неприятный запах.

Специалисты посоветовали при выборе учитывать размер помещения. Мощность прибора при этом определяется по принципу: на каждый квадратный метр требуется 100 Вт мощности обогревателя. На каждое окно в комнате следует добавить еще 200 Вт, добавили на сайте.

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