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Две новые героини заменят Саманту в сиквеле сериала «Секс в большом городе»
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Две новые героини заменят Саманту в сиквеле сериала «Секс в большом городе»

Анастасия Волоснова

Кино

В сиквеле американского сериала «Секс в большой городе» героиню Саманту заменят двумя новыми персонажами. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источник.

Вместо Саманты сценаристы планируют поставить влиятельную афроамериканку и женщину азиатского происхождения. По словам собеседника агентства, среди современных женщин в Нью-Йорке живут не только белые женщины.

— Мы представим двух новых персонажей, сильных и энергичных цветных женщин, которые помогут показать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем, — рассказал источник.

Он отметил, что со времен запуска шоу прошло много лет. В жизни молодых женщин многое изменилось, сейчас им уже 50 лет, а о прошлом напоминает лишь любовь к дорогой обуви.

Кто будет взят на роль двух новых героинь, пока не сообщается.

Премьера оригинальной части сериала состоялась в 1998 году, а съемки его продолжения планируют начать весной 2021 года.

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