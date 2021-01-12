Стали известны зарплаты звезд «Секса в большом городе» за новый сезон сериала
Актрисам сериала «Секс в большом городе» заплатят более чем по миллиону долларов за каждый эпизод предстоящего продолжения.
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, которые известны зрителям как Кэрри, Шарлотта и Миранда, получат за 10-серийное продолжение культового шоу высокие гонорары за каждый отснятый эпизод. Однако Ким Кэтролл, исполнительница роли Саманты, поссорилась с коллегами и отказалась от участия в съемках.
О гонорарах за съемки сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что такие суммы стали вполне обычными в последнее время для звезд.
Ранее сообщалось о возвращении культового сериала «Секс в большом городе» на телеэкраны.
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