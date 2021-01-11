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Сериал «Секс в большом городе» вернется на экраны
Кадр из фильма «Секс в большом городе», 2008, New Line Cinema

Сериал «Секс в большом городе» вернется на экраны

Анастасия Колоскова

Кино

Популярный американский сериал «Секс в большом городе» получил продолжение. Исполнительница главной роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер выложила на своей странице в Instagram тизер будущего проекта.

Сиквел сериала под названием And Just Like That («А затем») выйдет на платформе HBO Max. В центре сюжета окажутся героини «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.

Съемки продолжения сериала стартуют в Нью-Йорке весной этого года. Дата премьеры еще не названа. Известно, что сериал будет включать десять эпизодов.

Стоит отметить, что актриса Ким Кэтролл, сыгравшая обольстительную Саманту Джонс, не будет принимать участие в новом проекте. Ранее Кэтролл, отказалась сниматься в третьей части полнометражной картины по мотивам сериала и стала объектом травли со стороны поклонников проекта. Однако, по словам актрисы, она приняла это решение еще после выхода второго фильма, несмотря на то, что с нежностью относилась к «Сексу в большом городе».

Подписчики актрисы с восторгом встретили новость.

«О боже, небеса разошлись, если это означает то, что я думаю!», «О мой бог, у меня сердечный приступ», — написали они в комментариях.

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