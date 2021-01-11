Назван топ-10 самых ожидаемых российских сериалов в 2021 году

Сериал «Вампиры средней полосы» сняли в 2020 году / Фото: youtube.com

В 2021 году выйдет десять сериалов, которых с нетерпением ждут российские зрители. Список самых ожидаемых сериалов назвало издание RT.

Так, сериал «Спойлер» должен выйти осенью на «КиноПоиск HD». Создатели многосерийного политического триллера сравнивают эту ленту с популярным американским проектом «Карточный домик». События разворачиваются вокруг региональных выборов. Над сценарием сериала работал автор книг «Духless» и «The Телки» Сергей Минаев при участии Андрея Цибульского. В проекте снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова, Алексей Гуськов и другие актеры.

Сериал «Вампиры средней полосы» был снят еще в 2020 году, но зрителям его покажут лишь в этом. Посмотреть премьеру первой серии смогут подписчики видеоплатформы «Start». В центре сюжета история города Смоленска. С виду это обычный провинциальный город, но его жителями являются вампиры.

«Чикатило» является еще одним проектом, который ждут зрители. Просмотр криминальной драмы будет доступен на «Okko». Создатели сериала до сих держат в тайне актера, который сыграл самого опасного серийного убийцу советского времени.

Сериал «Пищеблок» представит «КиноПоиск HD». Триллер расскажет историю, которая произошла в одном советском лагере. В этом месте не так все спокойно, как кажется. Главному герою Валере предстоит пройти много испытаний.

«Выжившие» — еще один сериал, который представит онлайн-кинотеатр «Okko». Создатели вновь решили поднять актуальную тему. На планете произошла вспышка опасной болезни, выжить удалось не всем.

«Джетлаг» — это необычная работа, которая будет представлена СТС и видеосервисом More.tv. Создатели сняли сериал из шести эпизодов и полноценный фильм с одноименным названием «Джетлаг». В главных ролях снялись Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев. Их герои, влюбленные Женя и Никита, ссорятся в аэропорту и улетают друг от друга в разных направлениях. Девушка оказывается в Берлине, а молодой человек — в Таиланде. Обоих ждут новые знакомства и сумасшедшие приключения.

В сериале «Мастер» расскажут о команде «КАМАЗ-мастер», основанной в 1988 году. С тех пор она одержала 17 побед в ралли-марафоне «Дакар». Фильм сняли о жизни и работе гонщиков. Ленту покажут на видеосервисе «Premier».

Скоро канал ТНТ представит драматический триллер Петра Тодоровского «Полет». В центре сюжета история шестерых сотрудников одной фирмы. Они ошиблись рейсом, но этот факт оказался решающим в их жизни. Самолет, на котором они должны были лететь, разбился. Теперь жизнь чудом выживших героев уже не будет прежней.

Телеканал «Россия 1» представит историческую драму«Седьмая симфония», которая расскажет о легендарном исполнении Седьмой симфонии во время блокады Ленинграда в 1942 году.

Еще одна премьера «КиноПоиск HD» — это сериал «Я не шучу». В центре сюжета история 49-летней Лены. У нее такие же проблемы, как и у остальных. Вот только о них она говорит спокойно и открыто, ведь Лена работает стендап-комиком.

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