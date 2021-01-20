Петр Бирюков: Более 2,8 миллиона вызовов приняли операторы столичной «Системы 112» за год

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Операторы столичной «Системы 112» в 2020 году приняли свыше 2,8 миллиона вызовов от горожан. Это на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Как рассказал в среду, 20 января, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работа «Система 112» эффективна и востребована.

— Число сообщений от граждан именно на единый номер растет, — отметил он. — Если в 2012 году каждый день дежурили 10–15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов, за прошлый год они приняли свыше 2,8 миллиона вызовов.

Заммэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован.

— Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду, — рассказал Петр Бирюков. — Сегодня в сутки специалисты принимают более 11,6 тысячи звонков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная «Система 112» осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со «Службами 112» Московской и Калужской областей.

— В минувшем году была проведена большая работа по подключению к «Системе 112» всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер 112 с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, — сообщил заммэра.

По его словам, в прошедшем году была завершена интеграция «Системы 112» с экстренными оперативными службами 101, 102, 103, 104, проведено обновление технического и программного обеспечения.

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