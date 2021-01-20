Операция по спасению застрявших на льдине восьми рыбаков проходит в Охотском море

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В Охотском море идет спасательная операция — с оторванной льдины снимают восемь человек. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале в среду, 20 января.

— В настоящий момент идет спасательная операция восьми рыболовов в Макаровском районе, которые оказались на оторванной льдине. Из них три женщины, — написал губернатор.

Валерий Лимаренко уточнил, что для участия в спасательной операции к вылету готовится вертолет. Он также отметил, что в общей сложности в зоне опасности находятся около 300 человек.

Видео: Telegram-канал ЦУР «Сахалинская область»

По информации губернатора, для оповещения рыбаков-любителей впервые использовался беспилотник с громкоговорителем, который предупреждал людей об опасности пребывания на льду.

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