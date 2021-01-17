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В МЧС разъяснили правила безопасной переправы по льду
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В МЧС разъяснили правила безопасной переправы по льду

Татьяна Плотникова

Общество

Переправа по льду допустима только в разрешенных для этого местах, причем следует соблюдать определенные меры предосторожности, рассказали в пресс-службе хабаровского главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее десяти сантиметров. В случае организованных пеших переправ толщина льда должна быть не меньше пятнадцати сантиметров.

Чтобы безопасно переправиться по льду на машине, необходим ледяной покров толщиной свыше 35 сантиметров. При этом выезжать на лед следует медленно, без толчков и торможений.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим, напомнили в МЧС.

В случае плохой видимости или превышении максимальной допустимой грузоподъемности машины (с учетом требования информационных знаков на переправе) выезд на лед воспрещается, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее московские спасатели дали рекомендации рыбакам на время зимней ловли.

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