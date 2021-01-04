Московские спасатели дали рекомендации рыбакам на время зимней ловли

Фото: Виктор Хабаров

Во время подледной рыбалки необходимо соблюдать определенные правила. Об этом сообщил заместитель начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев.

Специалист объяснил, что рыбаки должны делать лунки на расстоянии 5–6 метров друг от друга и не собираться большими группами. Ловить рыбу возле промоин также не стоит, добавил Рангаев.

Он отметил, что во время зимней ловли рыбаки должны брать с собой спасательные средства.

— Веревку длиной 12–15 метров, на одном конце которой должен быть закреплен груз весом 300–500 граммов, а на другом — петля, приспособление с заточенным стержнем для упора в лед, так называемые самоспасы, предназначенные для самостоятельного спасения из ледяной полыньи. Если на ваших глазах на льду провалился человек, сообщите о происшествии по телефонам 101, 112 или на ближайшую поисково-спасательную станцию, телефон которой указан на всех знаках безопасности вдоль береговой линии водоема, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Рангаева.

Для спасения утопающего, по словам Рагаева, подойдут любые подручные средства. Необходимо за 3–4 метра от пролома бросить провалившемуся доски, ремни, шарфы, лыжи или другие предметы, которые будут под рукой. Передвигаться к месту раскола нужно ползком, широко раскинув руки.

После вызволения человека из воды, необходимо его укрыть и доставить в теплое помещение. После чего с человека нужно снять мокрую одежду и смоченными в спирте или водке руками растереть тело. Затем можно напоить его горячим напитком, уточнил Рангаев.

Читайте также: МЧС заявило об уменьшении числа погибших детей при пожарах в России