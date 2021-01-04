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МЧС заявило об уменьшении числа погибших детей при пожарах в России
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

МЧС заявило об уменьшении числа погибших детей при пожарах в России

Кирилл Николаев

Общество

Число детей, погибших в результате пожаров в России, сократилось на 15 процентов в течение 2020 года. Об этом в понедельник, 4 января, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, каждый год в результате пожаров в России погибает порядка 440 детей. Как правило, погибают дети в возрасте до четырех–пяти лет, сообщает ТАСС.

Ранее МЧС России по Москве заявило, что количество пожаров в столице в первые дни нового года снизилось на треть.

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