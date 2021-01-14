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Провалившегося под лед мужчину спасли в Терлецком лесопарке
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Провалившегося под лед мужчину спасли в Терлецком лесопарке

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

Спасен мужчина, провалившийся под лед в Терлецком лесопарке. Об этом в четверг,14 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что Дмитрий Демидов и Сергей Рябов спасли мужчину.

— На страховочном конце Дмитрий Демидов добрался до человека и подхватил его. Сергей Рябов вытянул обоих на безопасный лед, — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший был доставлен на поисково-спасательную станцию, где ему оказали медицинскую помощь. После осмотра специалистов мужчина уехал домой в сопровождении родственников.

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