Столичные библиотеки пригласили горожан на онлайн-встречи с создателями комиксов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Библиотеки Москвы приглашают жителей столицы на онлайн-встречи с авторами и издателями комиксов. Мероприятия включают в себя шесть встреч, которые пройдут 20 и 21 января.

Интервью с создателями комиксов будут транслироваться три раза в день: в 12:00, 14:00 и 16:00. Прямые эфиры будут проходить и в «Библиотеке издательств» (читальный зал в медиацентре парка «Зарядье», который открылся в ноябре 2020 года).

— Чтение комиксов долгое время считали развлечением для детей, но ситуация изменилась. Все больше людей воспринимают их как отдельный вид искусства наряду с живописью, литературой, кинематографом. Ведь часто в комиксах затрагиваются серьезные, философские вопросы. Кстати, рисованные истории уже давно издают не только в виде журналов, но и в книжном формате,— рассказали в столичной дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы.

Отмечается, что истории в картинках уже давно издаются не только в виде журналов, но и в книжном варианте. Расписание мероприятий и ссылки на прямые эфиры можно найти на портале «Онлайн. Библиогород».

Предварительная регистрация для просмотра трансляций не требуется, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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