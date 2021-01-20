Уникальная система для анализа поведения летчиков появится в России

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В России разрабатывают уникальную систему для контроля состояния пилотов гражданской авиации. Об этом рассказал декан факультета «Информационные технологии» МГППУ Лев Куравский в среду, 20 января.

Он отметил, что разработка способна в реальном времени анализировать поведение экипажа и предотвращать нештатные ситуации. Эта система является необходимой в условиях, когда увеличивается психологическая нагрузка на пилотов.

Коллектив исследователей из ГосНИИАС и МГППУ предложил уникальную модель связи, которая не имеет аналогов по точности и детальности анализа.

— Наша система построена на сравнении действий экипажа с различными типами фрагментов полетов и поведения пилотов из специализированной базы данных, — уточнил Лев Куравский.

Он пояснил, что на сегодняшний день только эта модель может учитывать при оценке качества пилотирования всю совокупность данных о полете, сообщается в журнале «Экспериментальная психология».

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