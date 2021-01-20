СМИ: Приквел фильма «Чарли и шоколадная фабрика» выйдет на экраны в 2023 году

Фото: Чарли и Шоколадная Фабрика, 2005

Американская киностудия Warner Bros. планирует выпустить фильм «Вонка», в котором будет рассказана предыстория владельца шоколадной фабрики Вилли Вонки из повести британского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом сообщает журнал Deadline.com.

Фильм выйдет на экраны 17 марта 2023 года. Уточняется, что съемки начнутся только после снятия в Великобритании ограничительных мер, связанных с COVID-19. Предварительный старт съемок назначен на сентябрь текущего года.

Продюсером картины станет Дэвид Хейман, который ранее работал над всеми частями серии фильмов о Гарри Поттере. В свою очередь режиссером фильма станет Пол Кинг, снявший картины о медвежонке Паддингтоне.

Кастинг на роли в новом фильме пока не начался, уточнили в издании.

Напомним, по повести Роальда Даля были сняты два фильма. Так, роль Вилли Вонки в картине Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года сыграл Джонни Депп, а в фильме Мела Стюарта «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года эту же роль исполнил Джин Уайлдер.

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