Президент Ирана назвал условие для возврата к обязательствам по ядерной сделке

Фото: rouhani.ir / Официальный сайт президента Ирана Хасана Роухани

Иран вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке, если избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделает то же самое. Об этом заявил в среду, 20 января, президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов следовать условиям сделки. В дальнейшем, по словам Блинкена, могут быть заключены более долгосрочные соглашения.

Хасан Роухани отметил, что Иран ожидает от новой администрации Белого дома возвращения к исполнению законов и обязательств. Он призвал Америку попытаться «избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет».

— Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным, — сказал глава государства.

Президент Ирана добавил, что Америка должна на практике продемонстрировать готовность вернуться к обязательствам, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

Читайте также: Иран ввел санкции против Трампа и ряда других американских политиков