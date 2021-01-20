Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Президент Ирана назвал условие для возврата к обязательствам по ядерной сделке
Фото: rouhani.ir / Официальный сайт президента Ирана Хасана Роухани

Президент Ирана назвал условие для возврата к обязательствам по ядерной сделке

Виктория Родимкина

В мире

Иран вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке, если избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделает то же самое. Об этом заявил в среду, 20 января, президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов следовать условиям сделки. В дальнейшем, по словам Блинкена, могут быть заключены более долгосрочные соглашения.

Хасан Роухани отметил, что Иран ожидает от новой администрации Белого дома возвращения к исполнению законов и обязательств. Он призвал Америку попытаться «избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет».

— Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным, — сказал глава государства.

Президент Ирана добавил, что Америка должна на практике продемонстрировать готовность вернуться к обязательствам, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

Читайте также: Иран ввел санкции против Трампа и ряда других американских политиков

Иранядерные технологииСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Все мнения
О проекте