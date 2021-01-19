Иран ввел санкции против Трампа и ряда других американских политиков

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Иран расширил свой санкционный список, в него попал ряд представителей американской политической элиты. Об этом во вторник, 19 января, сообщило министерство иностранных дел Исламской Республики.

Теперь в черном списке Тегерана фигурируют уходящий президент США Дональд Трамп, глава Госдепа Майк Помпео, министр финансов Америки Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Штатов Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Помимо этого, ограничения коснулись экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпредставителя Эллиота Абрамса и директора Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки.

Данные ограничения обусловлены законом о «противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе». Иран обвинил их не только в этом, но еще и в нарушениях прав человека, поддержке терроризма, создающего угрозу безопасности в регионе и мире, а также антигуманных и террористических действиях против Тегерана и местных жителей.

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, вышеуказанные политики оказались в санкционном списке еще и в связи с убийствами генерала Касема Сулеймани и ученого Мохсена Фахризаде. Не менее важные причины, которые называет Тегеран — спонсирование террористов и введение односторонних «деспотичных» санкций против Ирана.

В МИД пообещали при первой возможности опубликуовать «детальное заявление» по поводу «преступлений» упомянутых лиц.

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