Косачев процитировал басню после новых обвинений США в адрес Кубы и Ирана

Фото: council.gov.ru / Официальный сайт Совета Федерации

Обвинения США в адрес Кубы и Ирана нелепы и в очередной подтверждают, что Вашингтон применяет санкции по отношению к неугодным ему странам. Об этом во вторник, 12 января, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что американская администрация ранее внесла Кубу в список государств, якобы поддерживающих терроризм, в то время как пресса утверждает, что Госдеп США планирует обвинить Иран в сотрудничестве с «Аль-Каидой»*. Претензии Белого дома к этим двум странам остаются неизменными и вместе с тем безосновательными, обращает внимание Косачев.

— Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, — цитирует РИА Новости сенатора, который, комментируя данную тему, привел строки из басни Ивана Крылова «Волк и ягненок».

Также собеседник агентства указал на нелепость исходящих от Штатов инсинуаций, ведь они сами, по сути, ответственны за «откровенный акт государственного терроризма» в отношении Касема Сулеймани.

СПРАВКА «ВМ»

Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года. В США его считают ответственным за организацию нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

На гибель генерала КСИР отреагировал министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Он заявил, что произошедшее является «актом международного терроризма».

После подтверждения факта гибели Сулеймани верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал слово отомстить Штатам. В свою очередь президент США пообещал поразить 52 цели в Иране, если американцы пострадают. В связи с этим мировое сообщество призвало оба государства к сдержанности.

В ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции (КСИР) анонсировал начало возмездия за убийство генерала Сулеймани. По базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака и базе в Эрбиле, где находятся американские военные, были выпущены ракеты класса «земля — земля». По информации СМИ, погибли 80 человек. При этом в США заявили, что ни один американский солдат не пострадал.

Позже Трамп выступил со специальным обращением по поводу сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что готов «заключить мир со всеми, кто его желает», анонсировал новые санкции против Ирана, а также сказал, что не позволит Тегерану обладать ядерным оружием.

12 и 15 января иранские военные провели еще два ракетных удара по базам США в Ираке.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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