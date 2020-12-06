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Версию об использовании спутника при убийстве иранского ученого подтвердили
Фото: pixabay.com

Версию об использовании спутника при убийстве иранского ученого подтвердили

Кирилл Николаев

В мире

Физик-ядерщик и заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника. Данную информацию подтвердил РИА Новости официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

По данным агентства Fars, 27 ноября Фахризаде и его супруга выехали из города Ростамкола в провинции Мазендеран в сторону населенного Абсард в сопровождении трех машин из службы его охраны. Двигавшийся впереди автомобиль охраны оторвался для проверки обстановки. В этот момент Фахризаде отвлекся на звуки попадания пуль в машину. Cтрельба велась из оружия, которое управлялось дистанционно. Он принял эти звуки за проблемы с двигателем.

Фахризаде вышел из автомобиля, затем из машины Nissan по нему начали стрелять из автоматического оружия, управлявшегося дистанционно. Автомобиль стоял в 150 метрах от машины Фахризаде. Две пули попали в бок, а одна — в спину. Фахризаде укрыл телохранитель, в которого также попало несколько пуль. После этого автомобиль взорвался.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

Читайте также: МИД России осудил убийство иранского ученого-ядерщика

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