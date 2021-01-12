Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госсекретарь США назвал Иран новой базой «Аль-Каиды»*
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Госсекретарь США назвал Иран новой базой «Аль-Каиды»*

Кирилл Николаев

В мире

Иран превратился в новую базу террористической группировки «Аль-Каида»*. Об этом во вторник, 12 января, заявилгоссекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, Иран стал новым Афганистаном в качестве нового географического центра деятельности «Аль-Каиды»*. Помпео считает, что в отличие от Афганистана в Иране террористическая организация действует под твердым прикрытием иранского режима, сообщает ТАСС.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

Читайте также: Трамп назвал призывы к импичменту продолжением величайшей «охоты на ведьм»

ИранМайк ПомпеоСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте