Госсекретарь США назвал Иран новой базой «Аль-Каиды»*

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Иран превратился в новую базу террористической группировки «Аль-Каида»*. Об этом во вторник, 12 января, заявилгоссекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, Иран стал новым Афганистаном в качестве нового географического центра деятельности «Аль-Каиды»*. Помпео считает, что в отличие от Афганистана в Иране террористическая организация действует под твердым прикрытием иранского режима, сообщает ТАСС.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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