Трамп назвал призывы к импичменту продолжением величайшей «охоты на ведьм»

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Действующий президент США Дональд Трамп назвал призывы к его импичменту продолжением величайшей «охоты на ведьм».

— Я думаю, это вызывает ужасный гнев, — цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее телеканал CNN опубликовал текст резолюции об объявлении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Позднее появилась информация о том, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддерживают резолюцию об импичменте Трампа.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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