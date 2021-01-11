Байден обсудил с конгрессменами возможный импичмент Трампу

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Избранный президент США Джо Байден обсудил с американскими конгрессменами возможный импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом он заявил в понедельник, 11 января, во время выступления в Ньюарке.

— Я думаю, что президент Трамп не должен оставаться у власти. Точка, — цитирует Байдена ТАСС.

Он добавил, что участники беспорядков в центре Вашингтона должны понести ответственность.

Ранее телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Позднее появилась информация о том, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддерживают резолюцию об импичменте Трампу.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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