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Доктор Комаровский развеял миф о том, что «спорт укрепляет организм»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Доктор Комаровский развеял миф о том, что «спорт укрепляет организм»

Анастасия Волоснова

Здоровье

Идея о том, что «спорт укрепляет организм», является в корне неверной. Соответствующее заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос подписчика на своем YouTube-канале.

По его словам, люди не видят важной разницы между спортом и физкультурой.

— У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем. Никакими особыми долгожителями они не являются, — выразил свое мнение доктор.

Специалист отметил, что намного важнее для организма физкультура, поскольку для физкультурника важна не победа, а деятельность для укрепления своего организма.

Комаровский также ответил на вопрос подписчика о том, почему тот стал реже болеть после прекращения спортивных тренировок. Врач объяснил, что во время занятий спортом могут пересыхать слизистые оболочки, из-за чего исчезает местный иммунитет. Для того чтобы предотвратить подобное негативное влияние тренировок, врач посоветовал пить больше воды во время занятий.

Кроме того, врач указал на проблему с вентиляцией в спортивных залах. Из-за этого повышается риск пересыхания слизистых и заражения вирусами.

Читайте также: Комаровский объяснил, почему спортсмены могут болеть COVID-19 тяжелее других людей

Спортрекомендации врачадоктор Комаровский
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