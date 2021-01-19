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Комаровский объяснил, почему спортсмены могут болеть COVID-19 тяжелее других людей
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Комаровский объяснил, почему спортсмены могут болеть COVID-19 тяжелее других людей

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему некоторые спортсмены могут тяжелее болеть коронавирусной инфекцией, чем человек, который не занимается спортом и даже имеет вредные привычки. По его словам, статистики, подтверждающей этот тезис, нет. Но причины могут быть связаны со специфической обстановкой:

— Глобально таких выводов делать нельзя, в целом я не думаю, что есть доказательства, что спортсмены болеют тяжелее. Хотя объяснения этому есть. Первое объяснение — спортсмены часто тренируются в особых специфических помещениях. У нас много внимания обращается на качество газона футбольного поля, но раздевалка, в которой находятся 20 человек, может не иметь нормальной системы вентиляции, — пояснил врач.

По его словам, надо следить, чтобы в столовых, вестибюлях и местах скопления спортсменов был нормальный воздухообмен. Вторая причина возможного тяжелого течения болезни у спортсмена — сильный иммунитет.

— Вы часто слышали словосочетание цитокиновый шторм, особенность иммунной системы в том, что организм слишком активно начинает бороться с коронавирусом. Способы повреждения вируса начинают повреждать собственные ткани, — пояснил врач.

Поэтому хороший иммунитет не является важным условием победы над коронавирусом.

Видео опубликовано на YouTube.

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