Власти заявили об «очень хороших» данных по эпидситуации в школах России
В России не зарегистрировано новых вспышек заболеваемости коронавирусом среди школьников. Об этом во вторник, 19 января, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
По его словам, последние данные по эпидситуации в школах страны «очень хорошие».
— Очное обучение школьников продолжается, и новых ярких вспышек эпидемии среди обучающихся не замечено! — написал он в своем Telegram-канале.
Первый замглавы Минпросвещения подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью ковидом среди детей находится под контролем.
При этом Глушко напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также уделять время спорту и «есть побольше мандаринов для здоровья».
Ранее Минпросвещения сообщило, что с 18 января почти во всех регионах школьники возвращаются к очному формату обучения.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Психолог рассказала, как школьникам адаптироваться к очному обучению