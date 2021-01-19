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Власти заявили об «очень хороших» данных по эпидситуации в школах России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти заявили об «очень хороших» данных по эпидситуации в школах России

Ростислав Зубков

Образование

В России не зарегистрировано новых вспышек заболеваемости коронавирусом среди школьников. Об этом во вторник, 19 января, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По его словам, последние данные по эпидситуации в школах страны «очень хорошие».

— Очное обучение школьников продолжается, и новых ярких вспышек эпидемии среди обучающихся не замечено! — написал он в своем Telegram-канале.

Первый замглавы Минпросвещения подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью ковидом среди детей находится под контролем.

При этом Глушко напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также уделять время спорту и «есть побольше мандаринов для здоровья».

Ранее Минпросвещения сообщило, что с 18 января почти во всех регионах школьники возвращаются к очному формату обучения.

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