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Почти все российские школы вернулись к очному формату обучения
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти все российские школы вернулись к очному формату обучения

Кирилл Николаев

Образование

Школы во всех российских регионах с 18 января переходят к очной форме обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.

Отмечается, что к занятиям в школах с этой недели вернутся почти все ученики с 1-го по 11-й классы. Например, в Калининградской области с 18 января рекомендуется возобновить занятия для ребят с 5-го по 8-й классы. В Новосибирской области третья учебная четверть стартовала в очном режиме, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что очное обучение в школах Москвы возобновили 18 января.

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