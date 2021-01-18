Почти все российские школы вернулись к очному формату обучения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Школы во всех российских регионах с 18 января переходят к очной форме обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.

Отмечается, что к занятиям в школах с этой недели вернутся почти все ученики с 1-го по 11-й классы. Например, в Калининградской области с 18 января рекомендуется возобновить занятия для ребят с 5-го по 8-й классы. В Новосибирской области третья учебная четверть стартовала в очном режиме, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что очное обучение в школах Москвы возобновили 18 января.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичам рассказали, при какой минусовой температуре школьники могут остаться дома