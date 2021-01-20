Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пятый офсетный контракт на поставку лекарств заключат в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пятый офсетный контракт на поставку лекарств заключат в Москве

Ксения Монахова

Город

Конкурс на право заключения пятого офсетного контракта завершился в Москве. Единственную заявку подал столичный эндокринный завод, с которым будет подписан соответствующий договор. Об этом в среду, 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, контракт с поставщиком будет заключен сроком на 10 лет.

— По условиям конкурса победитель должен за два года вложить один миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. В течение следующих восьми лет город закупит у производителя лекарства на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Владимир Ефимов отметил, что контракт с инвестором заключат, предположительно, в феврале после проверки документации. Он подчеркнул, что на новом предприятии будет налажен выпуск различных лекарств, в том числе антидепрессантов и нейролептических препаратов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, офсетный контракт является госзакупкой, в рамках которой поставщик обязан локализовать свое производство в определенном городе.

Читайте также: Более 29 тысяч москвичей проконсультировались в киоске «Ваш инвестиционный консультант»

лекарствоВладимир Ефимовконтракт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Все мнения
О проекте