Пятый офсетный контракт на поставку лекарств заключат в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Конкурс на право заключения пятого офсетного контракта завершился в Москве. Единственную заявку подал столичный эндокринный завод, с которым будет подписан соответствующий договор. Об этом в среду, 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, контракт с поставщиком будет заключен сроком на 10 лет.

— По условиям конкурса победитель должен за два года вложить один миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. В течение следующих восьми лет город закупит у производителя лекарства на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Владимир Ефимов отметил, что контракт с инвестором заключат, предположительно, в феврале после проверки документации. Он подчеркнул, что на новом предприятии будет налажен выпуск различных лекарств, в том числе антидепрессантов и нейролептических препаратов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, офсетный контракт является госзакупкой, в рамках которой поставщик обязан локализовать свое производство в определенном городе.

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