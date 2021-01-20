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«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся в одну партию
Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся в одну партию

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» будут объединены в одну организацию. Соответствующее соглашение подпишут до конца недели, сообщил первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов в среду, 20 января.

— Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии («Справедливая Россия» — прим. «ВМ») Сергей Миронов. Была поставлена цель — создать левую партию, левопатриотическую, — цитирует Емельянова ТАСС.

Он отметил, что президиум партии состоится 21 января. Там будут согласованы принципы объединения, а официальное подписание может произойти до конца этой недели, добавил парламентарий.

Михаил Емельянов уточнил, что это решение направлено на реализацию «левых ценностей и программ» в политике России.

В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что после объединения новая партия получит название «Справедливая Россия — за правду», передает РИА Новости.

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