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Врач рекомендовал пить больше морсов и травяных чаев в период перепада температур
Фото: pixabay.com/ru/

Врач рекомендовал пить больше морсов и травяных чаев в период перепада температур

Анастасия Волоснова

Здоровье

Во время перепада температур стоит отказаться от употребления жареной пищи, солений и алкоголя. Вместо них в рацион следует добавить морсы и травяные чаи. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Врач посоветовал отказаться от тяжелой пищи, а также рекомендовал употреблять больше фруктов и овощей, поскольку они богаты микроэлементами и витаминами.

По словам Тяжельникова, во время перепада температур также стоит снизить физические нагрузки на организм. Кроме того, нельзя забывать пить прописанные врачом специальные препараты, уточнил врач.

— Желательно отказаться от активных занятий спортом, перелетов, вождения автомобиля, особенно на длительные расстояния — от всего, что требует концентрации внимания. Нужно хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе. Необходимо также измерять утром и вечером свое артериальное давление, — подчеркнул Тяжельников.

Комфортной для человека является температура в 18-20 градусов тепла. Во время сна человека в помещении должно быть 16-20 градусов тепла с уровнем влажности воздуха 40 до 60 процентов и атмосферным давлением в 750 миллиметров ртутного столба.

Врач отметил, что организм человека может адаптироваться к постепенной смене погоды. Однако резкие перепады температур могут заставить чувствовать себя некомфортно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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