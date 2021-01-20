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Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса

Ксения Монахова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Об этом в среду, 20 января, сообщается на официальном сайте главы города.

— Вы вносите яркий вклад в развитие российского театрального искусства. Ваши спектакли вызывают большой интерес у ценителей прекрасного. Возглавляемый вами Вахтанговский театр входит в число ведущих творческих коллективов столицы, успешно приумножая славные традиции, — приводятся слова мэра из телеграммы.

Римас Туминас родился в 1952 году в Литве. Там он окончил консерваторию, а впоследствии поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. В 2007 году Туминас возглавил Театр имени Евгения Вахтангова.

Кроме того, 20 января глава города поздравил с днем рождения режиссера и народного артиста России Владимира Хотиненко.

— Выдающийся режиссер, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественной культуры. Вами созданы замечательные фильмы, которые полюбились миллионам зрителей за искренность и глубину, высокий художественный уровень и потрясающую игру актеров. Пусть вашим творческим планам всегда сопутствует успех, — цитирует телеграмму официальный сайт мэра Москвы.

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра имени Вахтангова Римаса ТуминасаФото: Агентство городских новостей «Москва»

Владимир Хотиненко родился в 1952 году в Славгороде в Алтайском крае. Окончил архитектурный институт и отправился на срочную службу в Вооруженных Силах СССР. Там Хотиненко познакомился с режиссером Никитой Михалковым.

Работал художником-постановщиком на Свердловской киностудии в 1978–1982 годах. Его режиссерским дебютом стал фильм «Один и без оружия».

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