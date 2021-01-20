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Фото Деревянко в образе индейца вызвали ажиотаж в Сети
Фото: instagram/pablo_derevyanko

Фото Деревянко в образе индейца вызвали ажиотаж в Сети

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Павел Деревянко опубликовал в соцсетях две фотографии в образе индейца. Снимки вызвали ажиотаж среди подписчиков: на одной фотографии он стоит в шубе с обнаженным торсом, на шее — крест.

На втором снимке он одет, а на плече — красный венец из перьев. На нем боевой раскрас, а также парик с длинными волосами.

Актер не уточнил, будет ли сниматься в новом фильме, посвященном индейцам. Но фотографии не оставили поклонников равнодушными.

«Не хватает фразы: «Два билета на дневной сеанс — для меня… и моей скво»; «Ох, как образ идет! Надо снять фильмец об этом»; «Крещеный индеец — это что-то особенное!»; «Настоящему индейцу завсегда везде ништяк», — писали под снимками в Instagram.

Фотографии набрали почти 50 тысяч лайков пользователей.

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соцсетиПавел Деревянкофото
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