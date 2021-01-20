Более 60 нелегальных игорных заведений прекратили деятельность в Москве в 2020 году

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В 2020 году в Москве прекратили деятельность 65 нелегальных игорных заведений. Законность в сфере азартных игр и лотерей отслеживают столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, а также межведомственная комиссия правительства Москвы по азартным играм и лотереям.

В частности, за прошлый год в столице закрыли 10 нелегальных казино, 6 залов игровых автоматов и 49 интернет-клубов. Деятельность по закрытию игорных заведений сопровождалась изъятием установленного в них игрового оборудования. Так, в течение года специалисты изъяли 1460 единиц и утилизировали 1943 единицы оборудования.

В связи с незаконной деятельностью в отношении владельцев игорных заведений было возбуждено 42 уголовных дела. За адресами, где была обнаружена подпольная деятельность, в течение 2021 года будет вестись наблюдение.

Особое внимание сотрудники органов уделяют букмекерским конторам, которые занимаются организацией азартных игр под видом ставок на спорт. На регулярной основе сотрудники органов проверяют подобные заведения по составленной актуальной карте.

Кроме того, внимание уделяется соблюдению карантинных мер против COVID-19 в законных заведениях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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