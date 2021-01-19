Минюст начал создание службы пробации в России

Фото: minjust.gov.ru / Официальный сайт Министерства юстиции РФ

Министерство юстиции РФ готовит создание службы пробации — специальной службы для работы с бывшими заключенными, вышедшими на свободу. Об этом сообщается на сайте Минюста во вторник, 19 января.

— Для создания эффективной системы пробации Минюстом России ведется подготовка проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта федерального закона «О системе пробации в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Законопроект введет единые принципы организации и осуществления контроля за лицами, которые получили условный срок или наказания, не связанные с лишением свободы, а также досрочно освобожденными от наказания.

Ранее Министерство юстиции РФ сообщило о планах получить доступ к банковской тайне. Это нужно, чтобы лучше контролировать работу некоммерческих организаций.

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