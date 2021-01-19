Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минюст начал создание службы пробации в России
Фото: minjust.gov.ru / Официальный сайт Министерства юстиции РФ

Минюст начал создание службы пробации в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство юстиции РФ готовит создание службы пробации — специальной службы для работы с бывшими заключенными, вышедшими на свободу. Об этом сообщается на сайте Минюста во вторник, 19 января.

— Для создания эффективной системы пробации Минюстом России ведется подготовка проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта федерального закона «О системе пробации в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Законопроект введет единые принципы организации и осуществления контроля за лицами, которые получили условный срок или наказания, не связанные с лишением свободы, а также досрочно освобожденными от наказания.

Ранее Министерство юстиции РФ сообщило о планах получить доступ к банковской тайне. Это нужно, чтобы лучше контролировать работу некоммерческих организаций.

Читайте также: Прокуроры запросили для солдата-срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

особый контрольвозвращение заключенныхМинюст России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Все мнения
О проекте