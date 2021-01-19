Прокуроры запросили для солдата-срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

Рамиля Шамсутдинова присяжные признали виновным в убийстве / Фото: ok.ru / Cалим Шамсутдинов

Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщили в суде.

— Суд приступил к прениям. Прокуроры просят 25 лет лишения свободы. Сейчас выступает сторона защиты, — сказала представитель суда корреспонденту РИА Новости.

Во вторник, 19 января, Второй восточный окружной военный суд в Чите приступил к прениям по делу Шамсутдинова.

В конце декабря присяжные заседатели признали солдата-срочника виновным в убийстве и покушении на убийство.

Дело Рамиля Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

28 октября виновнику трагедии в военной части предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, назначив при этом наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров. 1 ноября стало известно, что стрелок не будет обжаловать свой арест. В содеянном он не раскаивается.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым. Однако защита обвиняемого заявила об обнаружении нарушений при прохождении солдатом процедуры.

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