Виновен, но заслуживает снисхождения: юрист оценил вердикт суда присяжных по делу Шамсутдинова

Фото: ok.ru / Cалим Шамсутдинов

Юрист Александр Трещев оценил признание виновным присяжными заседателями солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь своих сослуживцев в Забайкальском крае. Присяжные единодушно решили, что рядовой «виновен», но добавили, что он заслуживает снисхождения.

Трещев напомнил, что в России, в отличие от США, суд присяжных собирают по ограниченному кругу дел и данные судьи отвечают на две категории вопросов: 1) виновен или нет. 2) заслуживает снисхождения или не заслуживает.

— Когда человек виновен и заслуживает снисхождения, то наказание может быть назначено минимальное. Если убийство совершено в отношении нескольких лиц с применением оружия и прочее, то это отяжеляет ответственность. От 10 до 20 лет. Когда присяжные говорят «заслуживает снисхождения», суд может дать срок ниже низшего предела, — говорит он.

Юрист напомнил, что в ходе предварительного следствия стало известно, что Шамсутдинов подвергался избиению, у него отнимали деньги и телефон. Так что преступление действия солдата связаны с деяниями преступного характера в отношении него самого.

— Мы видели пример отвратительного профессора петербургского вуза, который не только убил, но и расчленил свою жертву, и он получит 12,5 года. Я не исключаю, что здесь, несмотря на количество пострадавших людей, срок наказания может быть ниже. Важно еще выяснить, все ли пострадавшие лица применяли в его отношении насилие. Наказание не будет пожизненным, меньше 20 лет в любом случае, — добавил Трещев.

Напомним, согласно следствию, Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года. Он жаловался на дедовщину и то, что у него забирали деньги и телефон.

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