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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

Анастасия Волоснова

Город

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре в среду, 20 января.

По данным центра, на улицах Москвы и Московской области гололед сохранится в период с четверга, 21 января, до субботы, 23 января.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — пояснили в Гидрометцентре.

В столице предупреждение будет действовать с 9 утра 21 января до 9 утра 23 января. В Подмосковье на дорогах стоит проявлять осторожность с 7 утра 21 января до 7 утра 23 января, сообщает РИА Новости.

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