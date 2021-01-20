«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре в среду, 20 января.

По данным центра, на улицах Москвы и Московской области гололед сохранится в период с четверга, 21 января, до субботы, 23 января.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — пояснили в Гидрометцентре.

В столице предупреждение будет действовать с 9 утра 21 января до 9 утра 23 января. В Подмосковье на дорогах стоит проявлять осторожность с 7 утра 21 января до 7 утра 23 января, сообщает РИА Новости.

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