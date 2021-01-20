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Москвичей предупредили о возможной опасности падения сосулек и снега с крыш в выходные
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о возможной опасности падения сосулек и снега с крыш в выходные

Ксения Монахова

Город

Мокрый снег, дождь и оттепель ожидаются в предстоящие выходные в Москве. Об этом в среду, 20 января, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что ближе к выходным температура окажется на 10 градусов выше климатической нормы.

— В субботу, 23 января, и в воскресенье, 24 января, ожидается облачная погода, местами будут приниматься осадки в виде мокрого снега, а местами к нему будет примешиваться дождь. Температура воздуха в ночные часы около нуля градусов. Дневная температура в городе будет слабоположительная, порядка нуля — плюс двух градусов. А 24 числа, может быть, и повыше даже будет, — пояснила эксперт.

По словам синоптика, такая оттепельная погода для января является экстраординарной. Также из-за повышения температуры в столице увеличится вероятность падения сосулек и снега с крыш, передает РИА Новости.

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