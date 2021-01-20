Новый рекорд по числу ипотек зарегистрировали в Москве по итогам 2020 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве зафиксирован новый рекорд по количеству регистраций ипотек — за 2020 год было зарегистрировано свыше 100 тысяч ипотечных договоров. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве в среду, 20 января.

Так, в декабре было зарегистрировано 13 020 договоров ипотечного кредитования, что на четверть превышает показатели декабря 2019 года.

— Всего в 2020 году москвичи оформили в столичном Росреестре 104 231 ипотечный договор — на 16 процентов больше аналогичного периода 2019 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что годом ранее в столице было зафиксировано 89 979 договоров.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, число ипотечных кредитов в городе в течение года увеличилось в два раза. В январе было зафиксировано 6,3 тысячи ипотек, а в декабре — более 13 тысяч сделок, добавил глава управления.

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