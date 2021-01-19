Более 20 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки под 6,5 процента выдали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Около 21 тысячи кредитов по программе льготной ипотеки под 6,5 процента годовых выдали в Московской области с начала действия программы. Об этом во вторник, 19 января, сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Уточняется, что общая сумма кредитов превысила 77 миллиардов рублей.

— В Московской области порядка 9 из 10 сделок по покупке жилья осуществляются по программе льготной ипотеки, — цитирует Федотову ТАСС.

Она добавила, что Подмосковье входит в тройку лидеров по России по предоставлению кредитов под 6,5 процента.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Программа должна была действовать в России до 1 ноября. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

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