Более 20 жилых и нежилых зданий ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

В Подмосковье с начала года введены в эксплуатацию 25 новых жилых и нежилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Как уточнили в ведомстве, среди них — девять домов на 3012 квартир. Здания построены в Мытищах, Домодедове, Люберцах, Дубне, Дмитрове, Сергиевом Посаде и в Ленинском округе. Также введены в эксплуатацию 16 нежилых объектов. В их числе пристройка на 300 мест к школе в Орехово-Зуеве, магазин в Домодедове, парковка в Долгопрудном, подземный гараж в Одинцове, комплекс по переработке молока в Пушкине, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В России повысился спрос на коммерческую недвижимость, отмечает Nation news. Эксперт Станислав Бибик уточнил, что это связано с тем, что из-за роста цен на квартиры упала их доходность от сдачи в аренду. Доходность коммерческих площадей на первых этажах составляет 10–12 процентов годовых в рублях, тогда как квартир в аренду — около 4–5 процентов, отметил специалист.

Ранее Newinform сообщил, что россияне стали отказываться от недвижимости в Болгарии. Большое количество жилья в этой стране было приобретено в кредит, и теперь выплачивать его становится невыгодно. Также пандемия коронавируса повлияла на возможность отдыха россиян за рубежом.

Читайте также: Новый рекорд по числу ипотек зарегистрировали в Москве по итогам 2020 года