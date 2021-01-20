Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Завершена реставрация витражей для павильона № 15 на ВДНХ
Фото: facebook.com/infocentrkgh

Завершена реставрация витражей для павильона № 15 на ВДНХ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллеяКарта всех событий

В Москве на ВДНХ завершили реставрацию витражей для павильона № 15 «Радиоэлектроника и связь». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы по ремонту и реставрации в павильоне продолжаются.

— В рамках проекта завершена реставрация витражей, которые являются украшением фасада здания, — отметил заммэра.

По его словам, витражи являются важным декоративным элементом внешнего облика павильона.

Петр Бирюков уточнил, что витражи были сохранены в хорошем состоянии, так как были защищены с двух сторон специальным стеклом. Но некоторые фрагменты стекол отсутствовали, на некоторых — наблюдались трещины и повреждения росписи.

Заммэра добавил, что поврежденные части стекол поменяли на аналогичные, а с помощью красок восстановили роспись на стеклах всех витражей. Ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 планируют завершить в 2021 году.

Читайте также: Петр Бирюков: Более 2,8 миллиона вызовов приняли операторы столичной «Системы 112» за год

Петр БирюковреставрацияВДНХ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Все мнения
О проекте