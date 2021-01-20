Завершена реставрация витражей для павильона № 15 на ВДНХ
В Москве на ВДНХ завершили реставрацию витражей для павильона № 15 «Радиоэлектроника и связь». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что работы по ремонту и реставрации в павильоне продолжаются.
— В рамках проекта завершена реставрация витражей, которые являются украшением фасада здания, — отметил заммэра.
По его словам, витражи являются важным декоративным элементом внешнего облика павильона.
Петр Бирюков уточнил, что витражи были сохранены в хорошем состоянии, так как были защищены с двух сторон специальным стеклом. Но некоторые фрагменты стекол отсутствовали, на некоторых — наблюдались трещины и повреждения росписи.
Заммэра добавил, что поврежденные части стекол поменяли на аналогичные, а с помощью красок восстановили роспись на стеклах всех витражей. Ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 планируют завершить в 2021 году.
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