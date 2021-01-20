Более 50 объектов образования построят на востоке Москвы по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

За время реализации программы реновации на востоке столицы запланировано строительство более 50 объектов образования. Об этом в среду, 20 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в Восточном административном округе (ВАО) планируется построить 25 детских садов и почти 30 школ и образовательных комплексов. Объекты появятся в районах Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Перово, Северное Измайлово и Соколиная гора.

Всего в ВАО предстоит расселить и демонтировать 1062 жилых дома. Для реализации данной цели подобраны 82 стартовые площадки.

Читайте также: Свыше 70 домов в Москве расселили по реновации с момента запуска программы