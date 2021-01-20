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Более 50 объектов образования построят на востоке Москвы по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 50 объектов образования построят на востоке Москвы по реновации

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

За время реализации программы реновации на востоке столицы запланировано строительство более 50 объектов образования. Об этом в среду, 20 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в Восточном административном округе (ВАО) планируется построить 25 детских садов и почти 30 школ и образовательных комплексов. Объекты появятся в районах Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Перово, Северное Измайлово и Соколиная гора.

Всего в ВАО предстоит расселить и демонтировать 1062 жилых дома. Для реализации данной цели подобраны 82 стартовые площадки.

Читайте также: Свыше 70 домов в Москве расселили по реновации с момента запуска программы

реновацияСергей ЛевкинМосква
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