Более 50 объектов образования построят на востоке Москвы по реновации
За время реализации программы реновации на востоке столицы запланировано строительство более 50 объектов образования. Об этом в среду, 20 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, в Восточном административном округе (ВАО) планируется построить 25 детских садов и почти 30 школ и образовательных комплексов. Объекты появятся в районах Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Перово, Северное Измайлово и Соколиная гора.
Всего в ВАО предстоит расселить и демонтировать 1062 жилых дома. Для реализации данной цели подобраны 82 стартовые площадки.
Читайте также: Свыше 70 домов в Москве расселили по реновации с момента запуска программы