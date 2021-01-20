Юрист дал советы, как бороться с нарушителями за рулем общественного транспорта

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Юрист Евгений Барыкин рассказал, что делать, если водитель маршрутного такси или автобуса отказывает в возврате денег за неоказанную услугу, съезжает со своего маршрута или выставляет пассажиров на улицу, в беседе с ФАН.

Органы государственного транспортного контроля осуществляют проверку наличия у водителя карты маршрута перевозок и соблюдения требований порядка посадки и высадки пассажиров, уточнил эксперт.

— Нарушение требований влечет возможный отзыв лицензии, аннулирование свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту или расторжение муниципального контракта с ИП, что на практике означает прекращение деятельности, — объясняет Барыкин.

Специалист советует при возникновении таких ситуаций обращаться в организации, оказывающие услуги по перевозкам, так как зачастую их не информируют о нарушениях.

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