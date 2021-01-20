Россияне увеличили траты на такси почти в полтора раза

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В 2020 году жители России потратили на оплату поездок на такси на 45 процентов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования Россельхозбанка.

Как подсчитали авторы исследования, в минувшем году россияне пользовались услугами такси на 52 процента чаще, чем в 2019 году. Вместе с тем средняя стоимость одной поездки сократилась с 203 до 193 рублей.

Доля такси среди других видов транспорта выросла с 6,4 процента в 2019 году до 7,5 процента в 2020-м. В целом автомобиль остался у россиян самым любимым транспортом. Количество операций по оплате на автозаправочных станциях увеличилось на 21 процент, общая сумма — на 18 процентов.

При этом общественный транспорт показал наиболее значительный прирост спроса: количество операций по оплате проезда стало вдвое больше, совокупная сумма выросла на 17 процентов. Аналитики объясняют это повышением комфортности общественного транспорта, расширением маршрутной сети, а также ростом цен на бензин и, соответственно, повышением дороговизны использования личной машины.

Каршеринг продемонстрировал в 2020 году падение спроса. Количество операций по оплате краткосрочной аренды автомобиля уменьшилось на 32 процента, совокупная сумма — на семь процентов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что с 25 января разрешение на работу такси в Москве можно будет оформить в электронном виде.

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