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Мосгорсуд рассмотрит жалобу Google по вопросу запрета фильма «Беслан»
Фото: pixabay.com

Мосгорсуд рассмотрит жалобу Google по вопросу запрета фильма «Беслан»

Ростислав Зубков

Общество

Мосгорсуд изучит жалобу Google на решение, обязывающее компанию устранить ограничения на просмотр фильма «Беслан». Об этом заявили в пресс-службе Таганского районного суда, передает агентство «Москва».

По словам пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук, столичный суд рассмотрит апелляцию 8 февраля в 13:10.

Напомним, 3 сентября по телеканалу «Россия 1» была показана документальная картина «Беслан» Александра Рогаткина, повествующая о захвате и штурме бесланской школы № 1 в 2004 году.

После этого YouTube (видеохостинг, которым владеет Google) ограничил доступ к просмотру киноленты. Причиной стала демонстрация в фильме сцен насилия или жестокости.

В свою очередь в Роскомнадзоре сочли запрет на показ актом цензуры.

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